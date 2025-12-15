Dan Houser, fondatore di Rockstar, scrive un nuovo romanzo sull'IA ribelle

HQ

Dopo aver lasciato Rockstar, il veterano del gaming Dan Houser ha deciso che voleva fare più di semplici giochi in futuro. Il suo nuovo studio, Absurd Ventures, continua a produrre giochi, ma ha anche piani per fumetti, romanzi grafici e il romanzo d'esordio di Houser, A Better Paradise.

A Better Paradise è nato come un audio dramma, ma ora è stato trasformato in un libro. Segue un mondo in cui un'IA diventa ribelle nel prossimo futuro, portando a una società distopica. Houser descrive l'IA come dotata di "conoscenza infinita e saggezza zero."

"Cosa si sentirebbe un bambino incredibilmente precoce, che ricorda tutto ciò che ha mai pensato - perché i computer non dimenticano le cose - quando ha iniziato a parlare?" dice alla BBC.

Con il continuo boom del settore dell'IA, aumentano anche le preoccupazioni per l'uso senza restrizioni di questa nuova tecnologia. Houser non voleva sfruttare le paure delle persone all'inizio del libro, dicendo di aver iniziato a scrivere un anno prima che ChatGPT venisse lanciato nel 2022. Tuttavia, probabilmente ora sarà facile trovare uno specchio del nostro mondo reale leggendo Un paradiso migliore.

