Dan Trachtenberg ha un terzo film di Predator in lavorazione?

Predator era praticamente stantio e non andava da nessuna parte prima che al regista Dan Trachtenberg venissero date le redini del franchise per realizzare il ben accolto Prey. In effetti, quel film ha avuto un tale successo che gli è stato dato il via libera per realizzare ancora più Predator progetti, il che ha già portato al ben recensito film d'animazione Predator: Killer of Killers prima di riportarci al formato live-action a novembre per Predator: Badlands. Sembrava che questi fossero i due filmPredator che Trachtenberg aveva nel serbatoio, ma forse non ce ne sono mai stati solo due...?

Parlando con la rivista SFX (grazie, GamesRadar+), Trachtenberg sembra suggerire che anche un terzo Predator progetto è in cantiere, e che questo è quello per cui è più entusiasta.

"Dopo l'uscita di Prey, e ho iniziato a pensare ai sequel, c'erano tre idee che avevo. Killers è uno, Badlands è due e il terzo è qualcos'altro. Il motivo per cui mi sentivo posseduto per realizzarli e in un certo senso il motivo per cui mi sono affrettato - ne ho fatti due contemporaneamente perché potevo fare, potevo fare più cose contemporaneamente con l'animazione - era perché ero così ansioso di arrivare alla terza cosa".

Continua: "Ci sono un sacco di idee interessanti là fuori e nessuna di esse è del tipo: 'Oh, dobbiamo dire la prossima parte di questa storia perché ha avuto successo'. Tutto è come, 'Wow, nessuno l'ha mai fatto nella fantascienza. Nessuno lo ha mai fatto in Predator. Nessuno l'ha mai fatto con la creatura', tutte queste idee sono generate da quell'istinto. Quindi, sì, c'è sicuramente una terza cosa che mi piacerebbe fare quando Badlands sarà finito".

Le parole di Trachtenberg suggeriscono che questo terzo progetto è un po' più lontano rispetto agli altri, poiché sembra concentrato in questo momento sul far uscire Badlands dalla porta. Tuttavia, considerando il plauso che i suoi primiPredator due progetti hanno ottenuto, non sembra improbabile che qualcos'altro riceva il via libera dopo Badlands a novembre.

