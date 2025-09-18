Dana White conferma che Conor McGregor è "serio" riguardo al ritorno alla Casa Bianca in UFC

HQ

Parlando su Impaulsive con Logan Paul, White ha rivelato di essere stato in contatto "senza sosta" con la star irlandese, che ha combattuto l'ultima volta nel luglio 2021 contro Dustin Poirier. McGregor, 37 anni, ha subito una frattura alla gamba in quell'incontro, ma ha chiarito le sue intenzioni di tornare.

"Conor dice che sta tornando. È nel pool [dei test antidroga], sta facendo le sue cose, ci sono tutti i tipi di filmati di lui che si allena. Vuole combattere su questa carta della Casa Bianca", ha detto White, aggiungendo che la pianificazione ufficiale dell'evento inizierà a febbraio.

La card UFC della Casa Bianca, rivelata per la prima volta dal presidente Donald Trump per celebrare il 250° anniversario dell'indipendenza americana, potrebbe essere il palcoscenico perfetto per il ritorno di McGregor e potenzialmente il suo ultimo incontro nell'Ottagono.

I potenziali avversari sono stati oggetto di speculazioni, con Michael Chandler che emerge come il favorito. La coppia avrebbe dovuto incontrarsi a UFC 303 nel giugno 2024, ma McGregor si è ritirato a causa di un infortunio. Ti piacerebbe vedere il ritorno di Conor McGregor?