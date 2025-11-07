Dana White dice che terrà d'occhio l'ex star della WWE diretta all'UFC

HQ

Il boss dell'UFC Dana White ha messo gli occhi su qualcuno che potrebbe essere una grande storia di successo nel mondo degli sport da combattimento. Proveniente da un background olimpico di wrestling ed essendo il più giovane a vincere l'oro in questo sport, Gable Stevenson è stato un talento su cui molti hanno messo gli occhi.

Inizialmente, Stevenson è andato in WWE, ma ora si è allenato con la leggenda dell'UFC Jon Jones e sembra che stia mostrando molte promesse. Parlando al Jim Rome Show (tramite SportsSkeeda), White ha detto quanto segue sul giovane talento:

"Quando qualcuno che è un mostro fisico, un atleta incredibile e un ragazzo che ha gareggiato ai massimi livelli, e poi inizia la transizione, in uno sport da combattimento come questo, è molto interessante", Ha detto White. "Lo stiamo sicuramente tenendo d'occhio e vedremo come andrà a finire".

Abbiamo visto un po' di miscuglio quando si tratta di wrestler che entrano nell'UFC. Brock Lesnar si è dimostrato un vortice in questo sport, mentre CM Punk si è ritirato rapidamente dal mondo dei combattimenti "veri", ma White pensa che l'allenamento di Stevenson con Jones gli dia un vantaggio.

"È una grande cosa, in realtà. Se riesci ad entrare e se guardi a chiunque nella storia della boxe e dell'UFC, se ti alleni con i migliori ogni giorno, di solito sono i ragazzi che diventano campioni del mondo", ha detto.

È difficile parlare di Stevenson senza menzionare le accuse di violenza sessuale del 2019 che lo hanno allontanato dalla sua squadra di wrestling. In seguito è stato stabilito che Stevenson e il compagno di squadra di Minnesota non avrebbero affrontato le accuse, ma queste accuse hanno continuato a seguire Stevenson da allora.