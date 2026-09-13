Dandelion tornerà in The Witcher 4, ma non aspettatevi che compaia molto in Songs of the Past

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L'espansione finale per The Witcher 3: Wild Hunt è all'orizzonte. L'anno prossimo, Geralt avrà un'ultima avventura prima di cedere le redini a Ciri in Songs of the Past. Viaggeremo, a Letten, una nuova regione open-world che ha un legame con uno dei più vecchi amici di Geralt, Dandelion.

Poiché Letten è la casa di famiglia del bardo, si potrebbe pensare che avrebbe un ruolo piuttosto importante nella storia di Songs of the Past. Secondo il suo doppiatore polacco Jacek Kopczyński, però, potrebbe non essere così. Come riportato sulla pagina Facebook Wiedźminlandia (via Wccftech), Kopczyński ha rivelato di aver registrato nuove battute vocali per Dandelion, ma non per la nuova espansione. Invece, è stato chiamato solo per The Witcher 4, confermando la sua apparizione nel prossimo gioco.

"Riguardo alla prossima espansione di The Witcher 3: Wild Hunt, intitolata 'Songs of the Past', l'attore ha menzionato di essere ancora in attesa di un invito allo studio per leggere la sceneggiatura e registrare le battute, poiché non è ancora stato coinvolto. Questo è significativo perché in precedenza erano emerse informazioni che indicavano che CD Projekt RED intendeva invitare sia Kopczyński che Jacek Rozenk (la voce polacca di Geralt) per uno streaming dedicato all'espansione," si legge nel post sui social media da Wiedźminlandia.

Kopczyński potrebbe solo coprire il suo coinvolgimento qui, ma considerando che ha rivelato di lavorare per The Witcher 4, sembra dubbio. Non siamo lontani dalla finestra di uscita di Songs of the Past, e ci si aspetterebbe che Dandelion fosse già stato doppiato se avesse avuto un ruolo significativo. Forse, proprio come è successo per Blood & Wine, ha solo una comparsa più breve. In ogni caso, l'ultima corsa di Geralt non sarà la stessa senza il suo migliore aco.