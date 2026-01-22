Dando un'occhiata alla differenza tra OLED e mini-LED con Hisense al CES

HQ

Oggi guardiamo tutti gli schermi. A meno che tu non abbia riportato indietro i tempi della rivista, stai leggendo questo su uno schermo proprio ora. C'è denaro da guadagnare portando una luminosità migliore, colori più vivaci e frequenze di aggiornamento più rapide ai nostri grandi televisori e monitor, qualcosa che Hisense conosce da tempo.

Al CES di quest'anno abbiamo avuto una panoramica di tutto ciò che il colosso tecnologico ha portato allo showcase, e in particolare siamo rimasti affascinati dai loro schermi mini-LED. Oggi si parla solo di OLED, ma i colori offerti tramite mini-LED sembrano essere di un altro livello.

Puoi dare un'occhiata ad alcune delle caratteristiche impressionanti della nuova gamma Hisense nel video qui sotto, e se le TV non fanno per te, abbiamo anche dato un'occhiata alle telecamere, ai monitor da gaming e altro ancora.