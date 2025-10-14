D'Angelo, icona del neo-soul, si spegne a 51 anni

HQ

Abbiamo appena ricevuto la notizia che D'Angelo, l'acclamato cantante neo-soul la cui voce ha definito una generazione dell'R&B moderno, è morto "dopo una lunga e coraggiosa battaglia contro il cancro", secondo i rapporti che citano la sua famiglia. Conosciuto per la sua miscela di radici gospel e melodie sensuali, è salito alla ribalta negli anni '90 con il suo debutto rivoluzionario Brown Sugar, consolidando in seguito il suo posto nella storia della musica con Voodoo e Black Messiah. La sua arte ha ispirato innumerevoli musicisti che hanno visto in lui il ponte tra il soul classico e il suono contemporaneo. Durante l'ultima ora, i tributi sono arrivati da tutto il settore, celebrando un visionario che ha cambiato il corso della musica moderna. Riposa in pace, D'Angelo.