Dani Moonstar sarà la protagonista della loro prima serie a fumetti solista questo marzo

Questo prossimo marzo, Marvel lettori di fumetti potranno vivere una prima volta, dato che Dani Moonstar dei mutanti sarà il protagonista della loro prima serie di fumetti in solitaria. Con il fumetto conosciuto semplicemente come Moonstar, farà parte dell'era Shadows of Tomorrow della narrazione X-Men, e sarà una serie di cinque numeri realizzata dallo sceneggiatoreMagik Ashley Allen e dall'artista di Astonishing X-Men Infinity Comic, Edoardo Audino.

Per quanto riguarda ciò che questa storia intende raccontare, ci viene promessa un'avventura soprannaturale che vede Dani dare la caccia a un'arma leggendaria che può risucchiare l'anima di coloro contro cui viene usata. La sinossi ufficiale spiega:

"Quando un'antica arma che succhia l'anima viene liberata, tocca a Dani rintracciarla! Ma il letale portatore dell'arma non le renderà la vita facile. Dopo le recenti tragedie, Dani può fidarsi di sé stessa per salvare chi le è più vicino? O i suoi dubbi porteranno a ancora più spargimenti di sangue?"

L'obiettivo di questo fumetto è posizionare Moonstar "per un futuro ancora più luminoso, preparando il personaggio per future storie nell'Universo Marvel." Per quanto riguarda la data esatta di lancio, inizierà a vendere il 4 marzo con il primo numero e altri in programma dopo. Puoi vedere la copertina del primo capitolo qui sotto.

