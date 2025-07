Daniel Dae Kim è il protagonista dell'elegante serie d'azione Butterfly di Prime Video

Sembra che l'azione sia tornata nel menu per gli abbonati Prime Video. La piattaforma di streaming ha rivelato un primo assaggio di una serie in arrivo che vede Daniel Dae Kim nel ruolo principale di un ex agente delle forze speciali che esce dalla pensione per proteggere sua figlia dalle persone per cui lavorava. Conosciuta come Butterfly, la serie arriverà già ad agosto e, se ti piace l'azione elegante e nascosta, sembra una di quelle da tenere d'occhio.

Ancora una volta, la premessa generale è che Kim interpreta un uomo che ha simulato la propria morte per proteggere la sua giovane figlia dalla vita che stava vivendo. Tuttavia, le persone per cui il personaggio di Kim di David Jung ha lavorato hanno usato questa opportunità per trasformare sua figlia in un agente d'élite, e una volta scoperto che questo anni dopo, torna dalla "morte" per farla uscire dal mondo che si è lasciato alle spalle, qualcosa che causa antipatia alla sua precedente organizzazione.

Inutile dire che Butterfly sembra uno da tenere d'occhio quando arriva il Prime Video dal 13 agosto. Dai un'occhiata al trailer della serie qui sotto.