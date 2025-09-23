Daniel Day-Lewis nega le allusioni a un ritorno alla recitazione

HQ

Dopo diversi anni di silenzio, Daniel Day-Lewis sembra essere pronto a tornare a recitare e non esita ad assumere altri ruoli in futuro. Questo arriva dopo la sua partecipazione al film di suo figlio Aanemone, che ha chiaramente riacceso la sua passione, e in un'intervista con Empire, Lewis ha dichiarato:

"L'appetito sembra sempre emergere in relazione a qualcosa che mi ha affascinato, e credo che potrebbe succedere molto facilmente. Di certo non ho intenzione di rifuggire da esso".

Si è parlato molto del ritiro dell'attore dopo Il filo fantasma, ma secondo lui questo non è del tutto vero e non ci sono mai stati davvero piani per smettere di recitare. Si trattava più che altro di prendersi una pausa e prendere le distanze, oltre al fatto che semplicemente non c'erano progetti che lo attraevano.

Si è discusso molto sulla possibilità di lavorare di nuovo con Martin Scorsese: hanno già collaborato in L'età dell'innocenza e Gangs of New York. Scorsese ha recentemente lasciato intendere che gli piacerebbe fare un altro film con Day-Lewis, e lo stesso Daniel non è contrario all'idea.

Quindi sembra che possiamo aspettarci di vedere di più di Daniel Day-Lewis in futuro, e che Anemone non sia stato solo un caso isolato. Evviva!