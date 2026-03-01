Daniel Radcliffe commenta le voci su Wolverine: "Non è mai stato reale"

HQ

Forse ricorderai che per un po' circolavano voci secondo cui il veterano di Harry Potter Daniel Radcliffe fosse considerato la persona che porterà il mantello di Wolverine nel futuro. Prendere la torcia da Hugh Jackman e persino offrire una versione del personaggio più accurata dal punto di vista dell'altezza, sembrava un'idea piuttosto adatta, ma anche una che non è mai stata reale.

Parlando di questa voce precedente, Radcliffe ha detto a ComicBook che "non è mai stata reale" e che, anche se lo fosse stata, non vorrebbe essere lui a interpretare il ruolo di Wolverine subito dopo che Jackman aveva appeso gli artigli di Adamantium.

"Non lo era. Non è mai stato reale. Era una voce molto lusinghiera su internet. Ne ero molto felice, ma nessuno con il potere di farlo accadere non è mai stato suggerito in alcun modo. E, onestamente, sarebbe stupido non considerare una cosa del genere, ma se lo fanno con altri Wolverines, essere la persona che segue Hugh Jackman non è nella mia lista dei desideri per nulla da fare. Per qualsiasi suo ruolo, in particolare quello che ha reso il più iconico della sua carriera, sono felice di non farlo e lasciargli continuare a farlo."

Ma questo significa che non vedremo mai Radcliffe nell'Universo Cinematografico Marvel? Potrebbe comunque accadere, dato che l'attore osserva anche di "non essere affatto contrario" e che "non escluderebbe mai una cosa del genere." Detto ciò, "non sto necessariamente cercando di farlo parte o di questo," come nota Radcliffe, dato che il suo debutto all'MCU dipenderebbe interamente da una sceneggiatura "entusiasmante, diverso, strano e figo".

Ti piacerebbe vedere Radcliffe nell'MCU?