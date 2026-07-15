Daniel Radcliffe e Peter Dinklage si uniscono al cast della versione alternativa di Cenerentola di Netflix conosciuta come Steps

Netflix ha continuato a mostrare nuovi look e scorci del suo prossimo film comico animato noto come Steps. Questa è una versione alternativa della formula di Cenerentola e vede le sorellastre 'malvagie' al centro del palco, gettate sotto i riflettori dopo aver rubato la bacchetta della Fata Madrina e aver proceduto a dirottare il Ballo Reale.

In precedenza era stato confermato che Amanda Seyfried avrebbe recitato in Steps nel ruolo di Cenerentola, con le sorellastre di Lilith e Margot doppiate da Ali Wong e Stephanie Hsu. Sapevamo anche che Bette Midler avrebbe doppiato la Fata Madrina, mentre Nikki Glaser appare come una sovrana tirannica chiamata Priscilla. Aggiungendo a questo, gli uomini del film sono stati rivelati.

Netflix ha annunciato che Daniel Radcliffe, Young Mazino e Peter Dinklage fanno tutti parte del cast Steps, interpretando rispettivamente Il Principe, Gef e Roderick. Il ruolo del Principe è in parte autoesplicativo, soprattutto considerando la scarpetta di vetro che tiene nell'immagine qui sotto, ma Gef è considerato un "rubacuori" (forse parte della banda dei "troll motociclisti" presente nel film), e Roderick è "il muscolo" e apparentemente un esecutore per Priscilla.

Con Steps in anteprima su Netflix il 20 novembre, potete vedere alcune nuove immagini del film qui sotto, oltre alla sinossi ufficiale. Non abbiamo ancora un trailer da condividere.

"Pensi di conoscere le sorellastre "malvagie" di Cenerentola? Ripensaci. Stanca di vivere all'ombra di Cenerentola, Lilith (Ali Wong) ruba la bacchetta magica della Fata Madrina (Bette Midler) e dirotta il Ballo Reale con sua sorella Margot (Stephanie Hsu), spezzando la storia di Cenerentola come la conosciamo e condannando il regno al dominio tirannico di Priscilla (Nikki Glaser), una malvagia intrigante che irrompe e si impadronisce del trono. Ora, Lilith deve allearsi con Cenerentola (Amanda Seyfried) per combattere i troll motociclisti, seminare i malvagi scagnozzi e fuggire dai Boschi Urlanti in un'epica missione per salvare il regno, ma soprattutto, la loro relazione."

Il Principe.