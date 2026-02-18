Daniel Radcliffe non vuole che le nuove star di Harry Potter vengano paragonate al cast originale

HQ

Probabilmente ci saranno molte nuove persone che si sintonizzeranno per guardare Harry Potter per la prima volta quando andrà in onda la prossima serie TV di HBO il prossimo anno, tuttavia sappiamo tutti che molte persone non hanno lasciato andare il Mondo Magico da quando ha preso il sopravvento della loro infanzia più di vent'anni fa. Sono questi fan che sembrano preoccupare un po' Daniel Radcliffe, perché non vuole che le nuove stelle bambine si trovino costantemente a dover affrontare domande sul vecchio Harry, Ron e Hermione.

Parlando con ScreenRant, Radcliffe ha detto che molti fan cercheranno di prendersi cura del nuovo trio, gli attori Dominic McLaughlin, Alastair Stout e Arabella Stanton. "Se tutti davvero lo intendono... Una delle cose che puoi fare per me è non chiedere di noi. Io, Emma [Watson], Rupert [Grint], sempre," ha detto.

"Vorrei non essere uno strano fantasma spettrale nella vita di questi bambini e lasciarli andare avanti... perché sarà una cosa nuova e sarà diversa," continuò. Radcliffe vuole semplicemente che i ragazzi si divertano al massimo a girare la loro nuova serie TV, e anche se è improbabile che i fan smettano completamente di paragonare il vecchio e il nuovo cast, speriamo che non bombardino McLaughlin, Stanton e Stout con domande a riguardo.