Daniel Radcliffe scrisse una lettera al nuovo attore di Harry Potter, Dominic McLaughlin,

C'è un importante passaggio di testimone in corso, poiché il ruolo di Harry Potter sta passando da Daniel Radcliffe, che ha interpretato il famoso mago in otto film teatrali importanti, al giovane Dominic McLaughlin, che attualmente sta girando l'adattamento della serie HBO Max dell'amato Wizarding World di J.K. Rowling.

Con questa transizione in corso, Radcliffe ha recentemente rivelato in una comparsa su Good Morning America di aver scritto una lettera a McLaughlin per incoraggiare l'attore a godersi il tempo trascorso nella serie Harry Potter e per augurargli il meglio.

Secondo Deadline: "Non direi che chiunque interpreterà Harry debba [contattarmi], ma conosco alcune persone che lavorano alla produzione. Scrissi a Dominic e gli inviai una lettera, e lui mi rispose con una nota molto dolce."

Radcliffe spiega che nella lettera gli augurava di "divertirsi meglio, e anche di più di me — mi sono divertito molto, ma spero che tu ti divertirai ancora di più." "

L'ex Potter star ha aggiunto: "E lo faccio, vedo solo queste foto di lui e degli altri bambini e vorrei abbracciarli. Sembrano così giovani. Li guardo e dico: 'Oh, è pazzesco che lo facessi a quell'età.' Ma è anche incredibilmente dolce, e spero che si stiano divertendo un sacco."

La serie Harry Potter TV è attualmente in produzione e probabilmente manterrà un ritmo di produzione stabile per i prossimi sette-dieci anni, supponendo che continui a essere rinnovata per ulteriori stagioni. Questo per poter continuare a sfruttare la gioventù del cast giovane, cosa che viene affrontata installando scuole sui set cinematografici.