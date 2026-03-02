Daniil Medvedev è ancora bloccato all'aeroporto di Dubai, potrebbe perdere Indian Wells

HQ

Daniil Medvedev sta vivendo giorni straordinariamente strani. Domenica ha sollevato il trofeo del Dubai Open, ATP 500, senza disputare la finale, poiché il suo rivale Tallon Griekspoor si è ritirato prima della partita a causa di un infortunio al bicipite femorale sinistro.

Medvedev ha ora vinto 23 titoli e due solo nel 2026, dopo Brisbane International (ATP 250) a gennaio. Tuttavia, la gioia di vincere un titolo si è trasformata in disperazione mentre è bloccato all'aeroporto internazionale di Dubai, perché lo spazio aereo è chiuso dopo due giorni, entrando ora nel terzo giorno di attacchi tra USA e Israele contro l'Iran, che ha ripresagliato per bombardare basi aeree in Emirates, Qatar o Arabia Saudita.

Medvedev ha detto che "nessuno sa quando potremo volare via. Non è chiaro se durerà a lungo o meno", dato che è rimasto bloccato all'aeroporto di Dubai da domenica. E non è solo: anche Tallon Griekspoor e Andrey Ruvlev sono rimasti bloccati in aeroporto, senza via d'uscita, e con la reale possibilità di perdere il sorteggio di Indian Wells, che si terrà stasera, per il torneo che inizia il 4 marzo.

Ha già dovuto annullare la partecipazione al torneo di doppio misto di martedì prima di affrontare Indian Wells, dove era previsto che affrontasse Mirra Andreeva.

Medvedev, noto per le sue frequenti sfurie in tribunale, ha detto di essere più calmo nella vita reale. "Per quanto possa sembrare strano, in campo sono molto emotivo, ma nella vita reale potrebbe aiutarmi a essere più emotivo a volte - quindi, per me, tutto è normale," ha detto Medvedev sui media russi (tramite Reuters). "Naturalmente, ho ricevuto molti messaggi da amici e familiari, e tutti sono preoccupati, ma posso dire che per parte mia va tutto bene."