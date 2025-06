Daniil Medvedev si rifiuta di accettare che il tennis sia di nuovo un oligopolio

HQ

Mentre il mondo del tennis si è inchinato davanti a Carlos Alcaraz e Jannik Sinner dopo la spettacolare finale del Roland Garros, la parte negativa è che questo potrebbe significare che il tennis, almeno i quattro Grandi Slam, tornerà ad essere un oligopolio tra due soli giocatori, lo spagnolo e l'italiano, una ripetizione dell'era dei "Big Three" con Nadal. Federer, Djokovic (e, in misura minore, Andy Murray): solo due giocatori nati negli anni '90, che giocano all'ombra di quei quattro giganti, sono stati in grado di alzare un titolo del Grande Slam: Daniil Medvedev (US Open 2021, ha perso altre tre finali importanti) e Dominic Thiem (US Open 2020, ha perso altre tre finali importanti).

Thiem si è ritirato l'anno scorso a 31 anni, quindi ora è Medvedev, 29 anni, ex numero 1 del mondo, l'unico portavoce della generazione dei "migliori degli altri": tennisti molto bravi, ma non proprio allo stesso livello, come Alexander Zverev, Stefanos Tistsipas, Casper Ruud, Taylor Fritz, Matteo Berretini o Nick Kyrgios (tutti finalisti del Grande Slam che devono ancora vincere il titolo).

Medvedev, tuttavia, si rifiuta di credere che saranno messi da parte da questi due nei Grandi Slam: "Non siamo bravi come Federer, Nadal, Djokovic o Murray, e non siamo bravi nemmeno come Sinner e Alcaraz. Ma sono sicuro che la nostra generazione vincerà altri titoli del Grande Slam", ha detto il giocatore russo a Univers Tennis.

Alcaraz e Sinner hanno vinto gli ultimi sei Grandi Slam, di cui otto in totale (Roland Garros 2024 e 2025, Wimbledon 2024 e 2023, US Open 2022 per Alcaraz; US Open 2024 e Australian Open 2024 e 2024 per Sinner ). E sono più giovani della maggior parte di loro...