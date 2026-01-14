Danimarca e Groenlandia si dirigono alla Casa Bianca per colloqui con Vance | VIVERE

HQ

Danimarca e Groenlandia affronteranno un momento cruciale a Washington mercoledì, quando i loro ministri degli esteri incontreranno il vicepresidente degli Stati Uniti JD Vance alla Casa Bianca. I colloqui seguono settimane di retorica pungente da parte del presidente Donald Trump, che ha rinnovato le richieste affinché gli Stati Uniti prendano il controllo della Groenlandia.

Trump sostiene che l'isola artica sia fondamentale per la sicurezza degli Stati Uniti e debba essere di proprietà di Washington per tenere a bada Russia e Cina. Danimarca e Groenlandia respingono fermamente questa visione, insistendo che la Groenlandia non è in vendita e avvertendo che le minacce tra alleati minano le norme internazionali.

Donald Trump e JD Vance // Shutterstock

L'obiettivo dell'incontro è attenuare le tensioni ed esplorare modi per affrontare le preoccupazioni di sicurezza degli Stati Uniti senza oltrepassare le linee rosse della sovranità. Tuttavia, c'è una profonda preoccupazione a Copenaghen e Nuuk che i colloqui possano diventare conflittuali e dannosi pubblicamente.

I leader della Groenlandia hanno recentemente sottolineato l'unità con la Danimarca piuttosto che l'indipendenza. Il Primo Ministro Jens Frederik Nielsen ha dichiarato che, se costretta a scegliere, la Groenlandia starebbe con la Danimarca, un messaggio ribaciato dal Ministro degli Esteri Vivian Motzfeldt.

Trump ha liquidato queste affermazioni, definendole "un loro problema" e segnalando che non si è ritirato dalla sua posizione. Con le emozioni accese, l'incontro alla Casa Bianca è ampiamente visto come un momento decisivo... non solo per la Groenlandia, ma per le relazioni transatlantiche nell'Artico.

