Danimarca, Finlandia, Norvegia, Svezia, Islanda e Isole Faroe rilasciano una dichiarazione congiunta contro il presidente della FIFA Infantino

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Danimarca, Finlandia, Norvegia, Svezia, Islanda e Isole Faroe hanno rilasciato domenica una dichiarazione congiunta in cui affermano di aver perso fiducia nel presidente della FIFA Gianni Infantino, aumentando la pressione sull'esecutivo svizzero, la cui proposta di privatizzare parte della Coppa del Mondo ha diviso il mondo del calcio (Europa, Asia e Nord e Centro America si oppongono principalmente a lui, mentre Sud America e Africa lo sostengono).

La rara dichiarazione congiunta tra i sei membri nordici della FIFA è arrivata dopo un incontro a Helsinki, a sostegno delle precedenti richieste di dimissioni di altri paesi e confederazioni di Infantino. "Le sei associazioni calcistiche nordiche hanno perso fiducia nel presidente della FIFA e sono preoccupate per la governance e il processo decisionale dell'organizzazione ai massimi livelli", recita la dichiarazione.

"Le associazioni calcistiche nordiche sono unite con UEFA e sostengono le misure che l'organizzazione e le sue associazioni nazionali membri hanno proposto congiuntamente. Ci aspettiamo che la FIFA fornisca garanzie vincolanti che la governance o le competizioni dell'organizzazione non saranno mai più aperte alla proprietà privata."

Gianni Infantino deve assicurarsi la metà dei voti di tutti i 211 membri FIFA prima delle elezioni del prossimo marzo, ma si trova di fronte a una forte opposizione principalmente da parte della UEFA. Recentemente, il presidente UEFA Aleksander Ceferin ha detto che Infantino dovrebbe dimettersi, ma si è rifiutato di candidarsi per il ruolo.