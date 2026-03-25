Mette Frederiksen si dimette dopo la sconfitta elettorale

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Mette Frederiksen si è formalmente dimessa dopo che la sua coalizione tripartitica non è riuscita a ottenere la maggioranza parlamentare nelle elezioni generali.

Le dimissioni sono state presentate al re Federico X al Palazzo di Amalienborg mercoledì, secondo una dichiarazione ufficiale. Si prevede che Frederiksen rimanga in un ruolo di amministratore ad interim mentre iniziano le trattative.

Senza una maggioranza chiara che emerge, i partiti danesi ora si trovano ad affrontare la sfida di costruire una coalizione sostenibile. I primi segnali suggeriscono discussioni difficili in arrivo, con molteplici blocchi e leader che si posizionano per avere influenza nel prossimo governo.

Parlando dopo i risultati, Frederiksen ha sottolineato l'urgenza di raggiungere un accordo, avvertendo che l'instabilità globale (dalle tensioni geopolitiche in corso all'incertezza economica) lascia poco spazio a stalli politici. "Il mondo non ci aspetta," disse.

Tra i potenziali potenti attori ci sono nomi come Lars Løkke Rasmussen e Troels Lund Poulsen. Dovremo aspettare e vedere come andrà il risultato.