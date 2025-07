Danimarca-Svezia: l'esordio di EURO 2025 è pronto per la rivalità nordica

HQ

UEFA Women's EURO 2025 non si fa sentire. Si inizia con il botto: Danimarca-Svezia, una classica rivalità nordica, rinnovata sotto la pressione di un grande torneo. Venerdì, tutti gli occhi sono puntati su Ginevra, quando due nemici familiari si incontreranno in una partita che potrebbe plasmare l'esito del Gruppo C prima che inizi davvero.

Per la Danimarca, non si tratta solo di punti. Si tratta di orgoglio. Solo poche settimane fa, i danesi sono stati umiliati per 6-1 a Solna, un doloroso promemoria di quanto possa essere spietata la Svezia quando gli viene dato spazio per respirare. Stina Blackstenius ha segnato una tripletta quella sera e torna in ottima forma, fresca di un gol vincente in Champions League per l'Arsenal. Senza l'ala infortunata Fridolina Rolfö, l'attacco della Svezia è ancora ricco di profondità e pericolo.

Ma la Danimarca non sta per piegarsi. L'allenatore Andrée Jeglertz, una volta sulla panchina svedese, sa esattamente cosa sta affrontando. Con Pernille Harder a guidare la carica e Signe Bruun libera a giocare, la Danimarca cercherà di rallentare il ritmo, sedersi più in profondità e colpire quando sarà il momento giusto. La chimica tra i giocatori di entrambe le parti è profonda. Harder e il capitano svedese Magdalena Eriksson, compagni fuori dal campo, potrebbero trovarsi in battaglia diretta.

La Svezia è la favorita, non c'è dubbio. Al sesto posto nel mondo, ha raggiunto le semifinali degli ultimi tre tornei principali e si trova ad affrontare la pressione di notti come questa. Ma le partite di apertura del torneo possono essere volatili e la Danimarca ha l'abitudine di essere all'altezza della situazione quando meno te lo aspetti. Basta chiedere ai Paesi Bassi nel 2017.

Quali sono i tuoi pronostici per questa partita?