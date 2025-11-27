Danni da splash che affrontano licenziamenti di massa, mentre lo studio viene messo in consultazione

HQ

È stato rivelato che lo sviluppatore Splash Damage, noto per aver collaborato al franchise Gears of War con Microsoft, sta entrando in un processo di consultazione che riguarderà tutti i livelli e il personale che lavorano nello studio.

Questo è stato confermato in un post su LinkedIn che menziona che è stato un "passo difficile da compiere per noi" ma che ritiene "necessario affinché Splash Damage possa rimanere agile e adattabile in un mercato che è stato molto difficile."

Questo è di fatto un discorso aziendale per i licenziamenti di massa in arrivo, qualcosa a cui continua a alludere senza esprimerlo direttamente, sottolineando anche che "questo tipo di cambiamento è emotivamente difficile, e faremo tutto il possibile per guidare le nostre persone in questo processo con onestà e cura. Siamo impegnati a esplorare ogni opzione per trattenere i talenti e a garantire che chi è coinvolto riceva un supporto significativo per tutto il tempo."

L'ultimo gioco di Splash Damage era Outcasters per Google Stadia, ma lo sviluppatore sta attualmente lavorando su Project Astrid insieme agli influencer Sacriel e Shroud.