Danny Boyle conferma che il prossimo 28 Years Later film inizierà le riprese l'anno prossimo

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Il lavoro sul prossimo capitolo della serie 28 Giorni Dopo continua. Lo stesso Danny Boyle ha ora confermato questo in un'intervista con Joblo, dove ha menzionato che le riprese per il prossimo capitolo della trilogia inizieranno il prossimo anno. Purché tutto vada secondo i piani, ovviamente.

Boyle ha detto:

"Abbiamo finito il tempo. Perché è ambientato in una zona della Gran Bretagna dove si può girare solo in certi periodi dell'anno. Quest'anno abbiamo finito il tempo—abbiamo letteralmente finito il tempo... Quindi, si spera, incrocerà le dita, l'anno prossimo. Ma c'è l'entusiasmo, e Alex (Garland) ha scritto una sceneggiatura meravigliosa per il film."

Non è ancora stato rivelato se Cillian Murphy apparirà nel nuovo film. Ma l'attore stesso ha espresso speranza riguardo a tutta la vicenda in un'intervista al Times, dove ha detto: "Lo spero, comunque."

Non vedi l'ora di leggere l'ultimo capitolo della trilogia 28 Years Later ?