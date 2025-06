Danny Boyle parla di come si sono evoluti gli infetti in 28 Years Later

HQ

Sono passati poco più di 22 anni da quando Danny Boyle ha diretto Cillian Murphy in 28 Days Later. Nel 2025 avremo il terzo film della serie, intitolato 28 Years Later, con il ritorno sia di Boyle che di Murphy, quest'ultimo, però, solo come produttore. Ora, il regista ha condiviso un po' di come vuole rendere i personaggi infetti del film diversi da come sono stati in passato.

"Ci sono state evoluzioni perché non volevamo stare fermi con loro. Ci sono state specie di mutazioni che si sono sviluppate, se vuoi", ha detto Boyle in un'intervista a IGN.

Boyle ha anche scelto di girare in una prospettiva molto ampia; widescreen 2.76:1, e Boyle spiega la sua scelta del formato dell'immagine come segue: "Speri che dia davvero un senso di disagio... che potrebbero essere ovunque, perché sappiamo che si muovono molto velocemente. A parte questi nuovi, i 'slow-lows' che ovviamente si muovono molto lentamente, ma sono comunque pericolosi".

Il cast includerà Ralph Fiennes, Aaron Taylor-Johnson e Jodie Comer, e la sceneggiatura del film è scritta da Alex Garland.