Danny Boyle sull'uso dell'IA nel suo prossimo film: "È uno strumento molto utile"

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Man mano che l'intelligenza artificiale continua a diventare una parte sempre più importante della vita quotidiana, dovremmo continuare a fare i conti con la tecnologia utilizzata nei progetti creativi, anche se potrebbe darti fastidio. A tal fine, il regista Danny Boyle ha già anticipato la curva rivelando che il suo prossimo progetto Ink utilizza circa 30 secondi di IA generativa, nel tentativo di animare alcuni elementi insidiosi e di aggirare le regole e linee guida sulla sicurezza animale su un set cinematografico.

Parlando con Vanity Fair, Boyle lo ha confermato, spiegando: "Ci sono circa 30 secondi nel nostro film. Animiamo un paio di vecchie fotografie, che avrai visto online. Il modo in cui lo fa, puoi dare vita a vecchie fotografie. Ed è questo il modo in cui le usiamo. Ah, e ci sono dei topi, è molto utile per gli animali. Perché ho avuto problemi con PETA. All'inizio di 28 Days Later, avevamo degli scimpanzé e mi hanno scritto dicendo: 'Non devi mai più farlo.' E non l'ho fatto. E da allora, ho provato a usare animali in CG. Ma l'IA è molto, molto brava a creare animali, e in questo abbiamo dei topi che girano per la redazione del Sun."

Boyle ha persino accennato alle sue riflessioni sull'uso dell'IA nel cinema, a cui ha risposto: "La mia opinione è che sia uno strumento molto utile, sotto molti aspetti, a patto che lo si usi con rispetto e a patto che paghi gli attori se vuoi sostituirli con qualche tipo di incarnazione AI o qualcosa del genere. Quindi, proprio come per qualsiasi progetto di animazione o semplicemente come parte della cassetta degli attrezzi VFX."

Come previsto, molti non sono affatto contenti di questa rivelazione, con una ricchezza di fan che commentano "QUESTA RIPRESA FA SCHIFO. FAI COSE REALI" e "Salteremo questa!" Molti sottolineano persino che gli animatori 3D sono altrettanto bravi a creare animali ed effetti CGI, e che usare l'IA generativa è semplicemente un modo per aggirare le loro abilità.

Qual è la tua posizione sul dibattito sull'IA e questa rivelazione cambierà i tuoi piani riguardo a guardare Ink più avanti quest'anno?