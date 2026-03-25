Dante e Vergil si scontrano nella seconda stagione di Netflix 's Devil May Cry

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Mancano circa sei settimane al ritorno di Devil May Cry su Netflix, dato che l'adattamento animato della famosa serie d'azione di Capcom debutterà la sua seconda stagione già a maggio, il 12 maggio. Tenendo questo in mente, ora è stato condiviso un altro anticipo per il prossimo lotto di episodi, che ha dato uno sguardo sulla trama di ciò che verrà.

Come si può vedere nel video qui sotto, vediamo Dante e Vergil affrontare e sfogare rivalità e conflitti infantili, tutto mentre il destino del mondo intero è in gioco. Inutile dire che si profila una stagione molto frenetica e caotica, esattamente ciò che ci aspettiamo da una serie animata da Studio Mir e creata da Adi Shankar di Castlevania.

Guarderete i prossimi episodi di Devil May Cry a maggio? Se non avete visto la prima stagione, potete consultare la nostra recensione.