Daredevil: Born Again Confermata la stagione 3

Daredevil: Born Again non terminerà con la sua seconda stagione. Dopo un po' di confusione causata dal fatto che Charlie Cox si riferiva alla stagione 2 come a una "stagione finale", sembra che avremo di più di uno dei migliori combattenti del crimine di New York, dato che Daredevil: Born Again sta ottenendo una stagione 3.

A confermarlo è stato il dirigente della Marvel TV Brad Winderbaum, che in una conversazione con IGN ha rivelato che la terza stagione ha avuto ufficialmente il via libera. "Per quanto riguarda Daredevil, sì, abbiamo il via libera per la terza stagione e inizieremo le riprese il prossimo anno", ha detto.

Daredevil: Born Again Anche la stagione 2 arriverà all'inizio del prossimo anno, il che significa che Charlie Cox e Vincent D'Onofrio saranno probabilmente piuttosto impegnati ad andare back-to-back praticamente su Daredevil. Non si sa se vedremo di più dal vigilante mascherato, poiché sembra che l'MCU voglia tenerlo nel regno televisivo per ora.