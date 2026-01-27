Daredevil: Born Again il trailer conferma quando a marzo inizierà la seconda stagione

HQ

Magnus non è stato esattamente molto impressionato quando la prima stagione di Daredevil: Born Again è arrivata su Disney+ l'anno scorso. Ha sentito che questa continuazione della serie Netflix ha giocato un po' troppo sul sicuro, ma ha comunque apprezzato alcune parti che gli hanno dato speranza che una seconda stagione sarebbe stata migliore. Non dovremo aspettare molto di più per vedere se la Marvel riuscirà a realizzare questo potenziale.

Perché Disney e Marvel ci hanno dato il primo anteprima ufficiale al trailer della seconda stagione Daredevil: Born Again, e conferma che il primo episodio della serie debutterà su Disney+ il 24 marzo. Mostra anche quello che sembra essere l'alleanza tra Murdock e Bullseye, il ritorno di Karen e Foggy, Wilson Fisk che si insanguina ancora di più, molto del ritorno di Krysten Ritter nei panni di Jessica Jones e altro ancora.