Daredevil: Born Again - Stagione 2

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È piuttosto insolito come le tendenze degli spettatori si stiano spostando verso l'Universo Cinematografico Marvel. Certo, c'è il dibattito in corso sulla stanchezza dei supereroi e su come questo stia influenzando la performance al botteghino dei film, ma a particolarla c'è un cambiamento in cui molti dei progetti MCU recenti più apprezzati sono stati in realtà serie TV, un'impresa inimmaginabile per chiunque guardi al futuro degli anni 2010. Il ritorno di Daredevil ha contribuito a questo cambiamento di destino, poiché l'uomo senza paura è stato portato completamente nell'MCU sotto forma di una serie dedicata che ha debuttato nel 2025 con grande successo ed è già tempo per il secondo gruppo di episodi.

Esseri ancora. Questo è qualcosa che la Marvel ha introdotto in Deadpool & Wolverine e, per il più ampio MCU, si potrebbe sostenere che Daredevil sia l'essere principale per i suoi lavori televisivi. Nessuna serie live-action ha ricevuto lo stesso numero di episodi e la produzione rapida di Daredevil: Born Again, e giustamente sotto molti aspetti, dato che questa serie è forse la più costantemente forte dell'MCU fino ad oggi. Non che la concorrenza sia dura se si guarda a serie con una seconda stagione...

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Se non avete visto la prima stagione, distogliete lo sguardo ora perché toccheremo brevemente dove ci porterà questa prossima serie di episodi. Dopo che Wilson "Kingpin" Fisk è stato eletto al potere come sindaco di New York, il formidabile cattivo ha attivato i suoi sforzi anti-vigilanti nel tentativo di fermare gli eroi impiccioni. Mentre molti sono stati smascherati e perseguitati da queste leggi ingiuste, Matt "Daredevil" Murdock e Karen Page sono andati in clandestinità, alleandosi con alcuni vigilanti evasivi per tagliare via l'impero del Kingpin fin dalle sue fondamenta. In sostanza, nessun posto è sicuro per Daredevil ed è con questo stato in mente che troviamo il nostro eroe impavido di fronte a probabilità schiaccianti che farebbero crollare uomini più deboli.

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In realtà è una premessa che riflette in qualche modo la società moderna. C'è un cattivo che usa la propaganda e messaggi sociali distorti e controllati per far credere al pubblico qualcosa che altrimenti sarebbe falso. Ci sono agenti non ufficiali e violenti per strada, autorizzati a usare la forza ogni volta che lo ritengono necessari per fermare i cosiddetti 'vigilantes'. Ci sono funzionari corrotti, fedeli al villain supremo, che contorcono leggi e regole per farle adattare alla loro narrazione. Per molti versi, la seconda stagione di Daredevil: Born Again colpisce un po' troppo da vicino per il comfort, anche se la narrazione evidentemente ispirata viene addolcita da scene di combattimento emozionanti e eroi in costume.

Il punto è che, come nella prima stagione di Born Again, questa storia di Daredevil non è gravata dalle stesse narrazioni quasi attenuate che si trovano altrimenti nell'MCU più ampio. Non si può nascondere che questa serie sia pensata per un pubblico più maturo, fan stanchi di vedere eroi infallibili e paladini sociali che non tremano mai nemmeno per un secondo o sanguinano davvero. Questa serie è più cruda e onesta, violenta e cupa, e questo si nota sia nella brutalità delle sue sequenze di combattimento eccellentemente coreografate sia nel modo in cui omicidi, traffico di persone, angoscia mentale e una serie di altri fili narrativi più grigi vengono regolarmente intrecciati nell'arazzo.

È la decisione di essere più maturi e meno dipendenti dal fan-service che rende Daredevil: Born Again (e in particolare questa seconda stagione) un piacere così piacevole. Come Wonder Man all'inizio di quest'anno, non si può tradire chi parla questa serie. Certo, potresti notare riferimenti all'MCU più ampio o porre personalmente domande, incluso "cosa ci fa Spider-Man mentre New York crolla?" Ma non è nemmeno una serie in cui senti il bisogno di chiedere costantemente il quadro generale. Questa è una storia su Daredevil e i vigilanti 'difensori' di New York, appare più come una storia chiusa nel più ampio MCU, una storia che non si sente sul peso narrativo di film e serie TV di 40+. È permesso essere quello che è, quindi il merito è Marvel per non averlo legato troppo al web più ampio.

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Questo non significa che non ci sia fan-service. Ci sono ancora decisioni evidenti e evidenti che sono state prese per compiacere i fan dell'MCU e dei fumetti, come la tuta "DD" ridisegnata, il ritorno di Jessica Jones e brevi richiami al più ampio panorama MCU. Alla fine è ancora Marvel, ma di nuovo, come Wonder Man, ti immergi per la maggior parte solo in questa storia, e questa è davvero una qualità molto ammirevole.

Non dimentichiamo nemmeno che Daredevil: Born Again, come molti progetti MCU, ha chiaramente un budget piuttosto ampio alle spalle, il che significa che la serie trasuda una produzione di alta qualità. Le scenografie, i costumi, la coreografia e la struttura delle scene di lotta, la macchina da presa, il montaggio, tutto è di altissimo livello e riflette ciò che ci si aspetterebbe da una produzione Marvel Studios.

Per farla breve, se ti è piaciuta la prima stagione di Daredevil: Born Again, dovresti rimanere piacevolmente sorpreso anche da questo capitolo successivo. È semplicemente un intrattenimento piacevole e di alta qualità, una serie che mostra quando le persone creative giuste sono al loro posto e coinvolte in progetti che li appassionano, l'intera natura della stanchezza dei supereroi diventa irrilevante. Questa è una serie realizzata da persone e star che adorano Daredevil e questo si vede in ogni scena. È un piacere riaverti qui, signor Murdock.