Daredevil sarà "ridefinito per una nuova era" a marzo 2026

Sarà una primavera molto intensa per i fan di Daredevil, poiché non solo arriverà la seconda stagione di Daredevil: Born Again, ma arriverà anche una nuova serie a fumetti.

Conosciuto semplicemente come Daredevil, questo sarà un nuovo inizio per il personaggio descritto come una ridefinizione "per una nuova era." L'annuncio del fumetto spiega che sarà "perfetto sia per i nuovi arrivati che per i fan di lunga data" e, per quanto riguarda ciò che offrirà, la sinossi spiega quanto segue.

"Hell's Kitchen è piena di segreti—ma nessun segreto resta sepolto a lungo! Poiché un nuovo supercriminale temibile chiamato Omen ha preso di mira Matt Murdock, sarà il suo alter ego Daredevil a subire i colpi! Ma attento! Questo nuovo giocatore misterioso non è tutto ciò che sembra—un segreto che Daredevil dovrà scoprire in fretta mentre si affretta a sistemarsi in una vita e uno status quo che non abbiamo mai visto prima!"

La serie è scritta da Stephanie Phillips di Planet She-Hulk con disegni di Lee Garbett di Death of Doctor Strange. Il primo numero uscirà il 18 marzo e potete vedere la copertina qui sotto.

