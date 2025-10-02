Daredevil sembra una minaccia assoluta nel gameplay Marvel Rivals

HQ

Daredevil è una delle star principali della quarta stagione di Marvel Rivals ', e quando la seconda metà di quella stagione prenderà il via alla fine di questo mese, sarà pronto a tuffarsi nell'azione. Daredevil rafforzerà il roster dei Duellanti in Marvel Rivals, e sembra che sarà una forte figura simile a un assassino nella tua squadra.

Con i suoi nunchaku, bastoni da combattimento o come vuoi chiamarli, Daredevil può frustarsi su una breve distanza, chiudendo il divario tra sé e un nemico per poi colpirlo in mischia. Facendo roteare le sue armi intorno a sé, Daredevil può infliggere danni a raffica elevati in un breve lasso di tempo e i rapidi tempi di recupero delle sue abilità ti consentono di essere sempre pronto a rilanciarti in azione.

La suprema di Daredevil riduce la visuale dei compagni di squadra nemici, isolandoli e rendendoli perfetti per i colpi. Dal trailer, sembra che questo sia il pane quotidiano di Daredevil, dato che è al suo massimo e colpisce un nemico nella parte posteriore della testa dopo essersi avvicinato a loro.

Daredevil si unisce al roster Marvel Rivals il 10 ottobre.