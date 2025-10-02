Gamereactor

  •   Italiano

Accedi
Gamereactor
news
Marvel Rivals

Daredevil sembra una minaccia assoluta nel gameplay Marvel Rivals

Matt Murdoch non sta scherzando quando si unirà allo sparatutto di eroi alla fine di questo mese.

HQ

Daredevil è una delle star principali della quarta stagione di Marvel Rivals ', e quando la seconda metà di quella stagione prenderà il via alla fine di questo mese, sarà pronto a tuffarsi nell'azione. Daredevil rafforzerà il roster dei Duellanti in Marvel Rivals, e sembra che sarà una forte figura simile a un assassino nella tua squadra.

Con i suoi nunchaku, bastoni da combattimento o come vuoi chiamarli, Daredevil può frustarsi su una breve distanza, chiudendo il divario tra sé e un nemico per poi colpirlo in mischia. Facendo roteare le sue armi intorno a sé, Daredevil può infliggere danni a raffica elevati in un breve lasso di tempo e i rapidi tempi di recupero delle sue abilità ti consentono di essere sempre pronto a rilanciarti in azione.

La suprema di Daredevil riduce la visuale dei compagni di squadra nemici, isolandoli e rendendoli perfetti per i colpi. Dal trailer, sembra che questo sia il pane quotidiano di Daredevil, dato che è al suo massimo e colpisce un nemico nella parte posteriore della testa dopo essersi avvicinato a loro.

Daredevil si unisce al roster Marvel Rivals il 10 ottobre.

HQ

Testi correlati



Caricamento del prossimo contenuto