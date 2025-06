Dark and Darker verrà rimosso dalla libreria dell'Epic Games Store entro la fine dell'anno

La saga di Dark and Darker continua. Mentre infuria la battaglia legale tra lo sviluppatore Ironmace e l'editore coreano Nexon in merito a materiale protetto da copyright, sembra che l'Epic Games Store stia cercando di prendere le distanze dal dungeon crawler PvPvE.

In un messaggio Discord che si è fatto strada nei forum online, sembrava che il gioco fosse stato rimosso e rimosso completamente da Epic Games. PCGamer ha contattato Epic Games e ha ricevuto la seguente risposta:

"Abbiamo rimosso Dark and Darker dalla vendita sull'Epic Games Store il 5 marzo in considerazione di una decisione del tribunale in Corea tra Nexon e l'editore del gioco Ironmace. Il 1° novembre 2025 rimuoveremo Dark and Darker dalla tua libreria, a quel punto non sarà più giocabile tramite l'Epic Games Store.

Ritirare il gioco dalle librerie degli utenti è una mossa grande e insolita per i possessori di piattaforme. Una volta, l'Epic Games Store era la casa di Dark and Darker, poiché il gioco era stato rimosso da Steam l'anno scorso. Tuttavia, ora sembra essere vero il contrario, poiché puoi ancora giocare a Dark and Darker tramite Steam. Tuttavia, l'hype intorno al gioco è certamente diminuito da quando si è presentato per la prima volta e, guardando le recensioni degli utenti per lo più negative in questo momento, sembra una lunga strada per Ironmace per ripristinare la reputazione di Dark and Darker.