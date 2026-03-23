Dark fantasy strategy RPG Annulus uscirà il mese prossimo

Dark fantasy strategy RPG Annulus ha rivelato la sua data di uscita. Dalla sua presentazione iniziale, il gioco ha cresciuto costantemente interesse online, raggiungendo ora le 500.000 pre-registrazioni sia su mobile che su PC. Per quei fan che aspettano di entrare in questo mondo e prendere il comando del loro gruppo, non resta molto, dato che il gioco uscirà l'8 aprile.

Nel tentativo di allontanarsi dall'estetica fantasy familiare che vediamo in molti RPG oggi, Annulus sceglie di creare un mondo unico. I giocatori assumono il ruolo di Comandanti di Compagnia, mentre cercano di guidare il loro gruppo di eroi attraverso un mondo intrappolato in cicli di conflitto.

Nel trailer cinematografico qui sotto, vediamo un assaggio di questo mondo fantasy distinto. Non si sa se riuscirà a distinguersi da altre ambientazioni più cupe, ma lo scopriremo quando il gioco uscirà tra poche settimane.