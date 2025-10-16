Dark Horse svela la nuova serie di fumetti di Dungeons & Dragons

HQ

È un momento incredibilmente eccitante per essere un fan o un giocatore di Dungeons & Dragons, poiché mentre ci sono nuovi set e persino adattamenti come The Mighty Nein da aspettarsi, c'è anche materiale di lettura aggiuntivo in arrivo.

Dark Horse ha svelato Dungeons & Dragons: The Fallbacks, una nuova serie di fumetti che segue un "gruppo di avventurieri audaci, dubbi e disfunzionali che arrivano nella città di Loudwater in cerca di oro e gloria".

La sinossi della trama prosegue spiegando: "Un incontro con i ladri coboldi mette i Fallback nel mirino di una squadra rivale di eroi locali profondamente fastidiosi. Riusciranno i Fallbacks a mettere a segno un colpo per sempre? O sacrificheranno tutto per mettere questi "eroi" al loro posto?"

La serie è scrittaDarth Vader Planet Hulk dallo scrittore Greg Pak, mentre i disegni sono curati da Wilton Santos diStar Wars: Doctor Aphra. La copertina ha una quarta di copertina che è stata creata da Julie Dillon, nota per il suo lavoro su Magic: The Gathering.

La serie è già stata lanciata con il suo primo numero e possiamo aspettarci molti capitoli aggiuntivi lungo la linea.