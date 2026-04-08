Dark Matter torna a Apple TV questo agosto

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Apple TV ha annunciato che alla fine dell'estate la sua serie thriller di fantascienza nota come Dark Matter tornerà per la sua seconda stagione. Con protagonisti sia Joel Edgerton che Jennifer Connelly, la serie è una storia multiversale basata su un libro omonimo dell'autore Blake Crouch.

Dopo il debutto della prima stagione nel 2024, il secondo giro di episodi arriverà già il 28 agosto e, per celebrare questo annuncio, Apple TV ha condiviso alcune immagini di primo sguardo, che potete vedere qui sotto. Per quanto riguarda quando un trailer debutterà, di solito arrivano uno o due mesi prima della prima.

Per chi non ha visto la prima stagione, disponibile su Apple TV, potete leggere la sinossi della serie qui: "In questo thriller che sconvolge la mente, Jason Dessen (Edgerton) viene rapito in una versione alternativa della sua vita. Per tornare dalla sua vera famiglia, Dessen intraprende un viaggio per salvarli dal più grande nemico immaginabile: se stesso."