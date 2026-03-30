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All'interno di un gioco, in quasi ogni forma di media, c'è un elemento intangibile, quasi indescrivibile, che possiamo chiamare solo "salsa". Non importa il budget, né il concept, né il gameplay, se ha un minimo di salsa, attirerà l'attenzione. È un fattore X che fa spuntare gli occhi anche se si stancano guardando il 51° annuncio di un programma di due ore. È sicuro dire che Darwin's Paradox! ha molta salsa.

Il platform d'avventura di ZDT Studio, su un polpo che cerca di tornare in mare dopo essere stato rapito per essere trasformato in zuppa, è proprio la giusta combinazione di follia, affascinante e sentito. La sua premessa, così come la sua visione sfacciata e piuttosto gioiosa, sembrano non presentarsi troppo spesso. Almeno, non senza saltare oltre il precipizio della stravaganza al punto da diventare un occhiolino al cielo. Darwin's Paradox! cammina con facilità su quell'equilibrio. O dovrei dire striscianti? Dovrei? Come si muovono davvero i polpi?

Secondo questo gioco, si muovono incredibilmente bene. Darwin salta, striscia e nuota con grande manovrabilità. Dalle oscure profondità dell'oceano fino alla fuga frenetica da una fabbrica in esplosione, i comandi sono reattivi e fluidi, ma si adattano anche alle esigenze di un livello. Darwin non si muove velocemente come in acqua come sulla terraferma, come ci si aspetterebbe, ma ha a disposizione strumenti per farti sentire altrettanto come il polpo supereroico per cui sei nato a essere, come se ti attaccassi a qualsiasi superficie, per esempio. Ci sono anche mimetizzazioni e inchiostro da tiro, oltre ad alcune altre meccaniche specifiche dei livelli che non svelerò, ma tutte fanno un ottimo lavoro nel mantenere il sorriso sul volto e ti impegni in diversi aspetti del gameplay di Darwin.

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Questo è davvero il gioco di Darwin. Non potresti inserire Spyro o Crash Bandicoot in questo mondo, perché anche se Darwin's Paradox! restituisce immediatamente la nostalgia dei platform vecchio stile una volta che lo prendi in mano, l'intero nucleo creativo del gioco ruota attorno a questo polpo. È un po' ovvio, forse, considerando il titolo, ma Darwin è più di una semplice mascotte carina. ZDT Studio ha centrato le meccaniche del gioco su ciò che può fare un polpo e ha elevato quelle abilità di centinaia, creando un gameplay logico e progressivo durante la breve ma efficace narrazione che fa sì che l'intera esperienza si scateni più e più volte. La comunicazione tra sviluppatore e giocatore è come una conversazione con un vecchio amico; Non ti ritrovi mai a chiederti cosa fare o dove andare per più di qualche secondo durante gli aspetti di puzzle e stealth del gioco. Il design dei livelli è super coinvolgente, arricchito da sfondi visivi che danno la sensazione di giocare a un classico moderno di DreamWorks.

Darwin's Paradox! è un gioco che gestisce i suoi fondamenti davvero, davvero bene. Non cerca di sovraccaricarti di meccanica dopo meccanica, facendoti abbandonare ciò che hai appena imparato per la nuova abilità scintillante che si adatta perfettamente alle sfide del livello che ti aspetta. Tutto ciò che puoi fare in Darwin's Paradox! è utile per tutta la durata del gioco, portando a molti momenti in cui combini sparatorie d'inchiostro, mimetizzazione e trucchi ambientali per evitare di essere colpiti. Darwin's Paradox! è un gioco semplice, non uno progettato per farti mordere il labbro e muovere il ginocchio mentre cerchi disperatamente di non lanciare il controller attraverso il finestrino. Non sarà una sfida, almeno non per lunghi periodi di tempo, ma non sembra nemmeno banale. È facile in un modo che non diventa mai noioso, chiaramente pensato per rivolgersi a un pubblico più giovane. Se fossi negli anni formativi e avessi iniziato Darwin's Paradox!, sicuramente lo considererei un classico sottovalutato molti anni dopo.

Ho trovato Darwin's Paradox! meno piacevole ad occhi visivi rispetto al viso, ma la musica e il suono del gioco si sono rivelati un ottimo accompagnamento per questa avventura. Sfrecciava da un capo all'altro dello schermo, arrampicandosi sui muri e ascoltando gli effetti sonori dolci e nauseanti delle ventose di Darwin che scoppiettavano contro il metallo. Non sono cose a cui pensi per giorni o settimane dopo i titoli di coda, ma ti trascinano sempre più a fondo nel gioco. Non sono sicuro di sentirmi come un polpo mentre suonavo, ma il suono complessivo aiuta a mantenere viva la fantasia eDarwin's Paradox! la salsa.

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Nel creare Darwin's Paradox! è chiaro che ZDT Studio voleva lasciare i giocatori con la voglia di più, invece di farli alzare gli occhi al cielo mentre la qualità del level design iniziava a calare. Tuttavia, temo che ci sia stata una leggera sovracorrezione su questo fronte, dato che Darwin's Paradox! termina piuttosto bruscamente. Mentre raggiungiamo il culmine della storia, ci viene anticipato forse un altro capitolo, o un livello in più, e poi scorrono i titoli di coda. Ora, questo lascia spazio per un DLC o un sequel in futuro, ma mi fa anche chiedere se abbiamo davvero esplorato tutto ciò che questo debutto aveva per Darwin. Quando aggiungi alcune sezioni in cui ti fanno semplicemente trascinare il polpo da un'estremità all'altra dello schermo, oltre a qualche leggero retromarcia, probabilmente puoi vedere che, sebbene Darwin's Paradox! rimanga incredibilmente divertente, non è del tutto perfetto.

Darwin's Paradox! magari siamo qui per divertirsi, non per molto, ma che bel momento è. Portando i platform classici a standard più moderni, si rivela un'esperienza breve, dolce e meccanicamente solida che sarei felice di sopportare ancora se ZDT Studio volesse riportare questo audace polpo sui nostri schermi.