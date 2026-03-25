Darwin's Paradox! ci vogliono 5-7 ore per essere superati, ma ti faranno tornare ancora

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Darwin's Paradox!, la prossima avventura platform in cui giochiamo nei panni di un polpo blu che scappa dagli alieni mentre cercano di trasformarci in zuppa in scatola, ha il tipo di premessa che ci si aspetterebbe da un film d'animazione. Tuttavia, quando ci siamo seduti con il direttore artistico Mikael "Mika" Tanguy e il direttore del gameplay Gilles Aujard, abbiamo detto che volevamo che l'esperienza durasse più di circa un'ora e trenta minuti.

Per fortuna, Aujard ha spiegato che una partita tipica richiede molto più tempo. "Una tipica partita di Darwin's Paradox! richiederà circa 5-7 ore, a seconda di quanto tempo i giocatori dedicano a esplorare, risolvere enigmi e scoprire segreti. Il gioco è progettato per essere rigiocabile, con aree nascoste e collezionabili che incoraggiano i giocatori a rivisitare i livelli. Volevamo creare un'esperienza che sembrasse cinematografica ma che offrisse la profondità e la sfida di un'avventura a tutti gli effetti," ha detto.

"Il ritmo è accuratamente pensato per bilanciare tensione, esplorazione e umorismo. Abbiamo strutturato il gioco in modo che i giocatori possano prendersi il loro tempo per immergersi nell'atmosfera o tuffarsi direttamente nell'azione. Il mondo è ricco di dettagli e speriamo che i giocatori vogliano tornare per scoprire tutto ciò che il percorso di Darwin ha da offrire," ha aggiunto Mika.

Mentre oggi i giocatori potrebbero considerare 5-7 ore un po' poche, Darwin's Paradox! non è un gioco a prezzo pieno, ma ti offre invece un'avventura divertente e affascinante che puoi completare in un weekend se vuoi. Qualcosa che ci ricorda i tempi del mondo videoludico. Se vuoi vedere come Darwin's Paradox! riporta il platform classico in primo piano, dai un'occhiata alla nostra intervista completa qui.