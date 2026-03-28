Darwin's Paradox! è un mix di Looney Tunes, Inside e Ori

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Darwin's Paradox! sembra un classico platform d'avventura, di un'epoca passata, portato agli standard moderni. Porta un fascino vibrante e cartoonesco, che risulta immediatamente accogliente se hai già giocato la demo. Quando abbiamo avuto l'opportunità di parlare con il direttore artistico Mikael "Mika" Tanguy e il direttore del gameplay Gilles Aujard dello studio ZDT, non abbiamo potuto fare a meno di chiederci come questo genere nostalgico sia stato aggiornato per il gamer moderno.

Aujard ha spiegato che il gameplay deriva dal voler che il giocatore senta che ogni ambiente, ogni nuovo livello, introduca qualcosa di naturale: "Abbiamo preso gli elementi fondamentali dei platform classici—movimento preciso, enigmi ambientali ed esplorazione guidata dalla narrazione—e li abbiamo infusi con tecnologia moderna e sensibilità di design... Abbiamo anche dato molta importanza a rendere il gameplay organico e intuitivo, con ogni nuovo ambiente che introduce naturalmente nuove meccaniche durante l'avventura. Ogni evoluzione del gameplay è accuratamente intrecciata nel mondo e nella narrazione, assicurando che le nuove abilità e interazioni risultino sempre significative, giustificate e perfettamente collegate al percorso di Darwin. Il risultato è un gioco che onora il passato mentre spinge il genere avanti."

Mika ha aggiunto qualche dettaglio su quali ispirazioni abbiano composto le immagini di Darwin's Paradox! "Visivamente, abbiamo mescolato fascino cartoonesco con profondità cinematografica, ispirandoci a classici come Looney Tunes e a giochi moderni come Inside e Ori. La prospettiva 2.5D ci permette di controllare strettamente il ritmo e la narrazione, creando un'esperienza lineare ma immersiva. Abbiamo anche rimosso gli elementi tradizionali dell'interfaccia utente per approfondire l'immersione, così i giocatori si sentono parte del mondo di Darwin piuttosto che semplicemente giocare," ha detto.

Dai un'occhiata alla nostra intervista completa qui per maggiori informazioni sui poteri di Darwin, sui costumi e sul suo rapporto con il rivale Steven il Gabbiano. Darwin's Paradox! verrà lanciato per PC, PS5, Xbox Series X/S e Nintendo Switch il 2 aprile.