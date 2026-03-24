Darwin's Paradox! Le piste spiegano perché un polpo giocabile è una "rivoluzione del gameplay"

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Anche se forse i tempi dei protagonisti animali giocabili nei videogiochi (almeno nel mainstream) sono passati, Darwin's Paradox! dimostra che puoi ancora divertirti senza giocare come un tizio esperto con una pistola. Scegliere un polpo come personaggio giocabile è stato facile per il direttore artistico dello studio ZDT Mikael "Mika" Tanguy, dato che Darwin gli è letteralmente venuto in sogno.

In un'intervista con noi insieme al direttore del gameplay Gilles Aujard, Mika ha spiegato l'origine di Darwin's Paradox!: "L'idea di un polpo come protagonista è nata da un sogno che ho fatto più di dieci anni fa—un polpo perso in un mondo industriale, che usa le sue abilità naturali per sopravvivere. I polpi sono creature affascinanti: intelligenti, adattabili e piene di personalità. Possono mimetizzarsi, infilarsi in spazi minuscoli e persino risolvere enigmi—qualità che li rendono perfetti per un gioco che fonde stealth, platform e narrazione. Volevamo creare qualcosa di fresco, giocoso e coinvolgente emotivamente, e un polpo ci ha dato la libertà di esplorare meccaniche e temi che sembravano davvero unici."

"Un polpo non è solo un personaggio; è una rivoluzione nel gameplay," ha aggiunto Aujard. "La sua biologia ci ha permesso di reimmaginare lo stealth e il platforming in modi che sembrano organici e intuitivi. Le abilità di Darwin—come arrampicarsi a 360 gradi, usare l'inchiostro in modo difensivo e mimetizzarsi—sono tutte radicate nel comportamento reale del polpo, ma le abbiamo amplificate per creare qualcosa di cartoonesco, divertente e sorprendente. È raro trovare un protagonista che detti così perfettamente il design del gioco, e Darwin ha fatto proprio questo."

Anche se è bello creare un personaggio che si vede in sogno, ci siamo comunque chiesti perché i polpi siano diventati così popolari nel mondo dei videogiochi. Ottodad, Octogeddon e ora Darwin's Paradox! "I polpi sono intrinsecamente affascinanti—sono intelligenti, misteriosi e pieni di sorprese," disse Mika. "Possono essere divertenti, inquietanti e teneri allo stesso tempo, il che ci lascia molto spazio per giocare con il tono e la narrazione. Darwin non è solo un personaggio; È un simbolo di resilienza e creatività, che lo rende speciale nel mondo dei videogiochi."

Dai un'occhiata alla nostra intervista completa qui per ulteriori discussioni su Darwin's Paradox!, che arriverà il 2 aprile su PS5, PC, Xbox Series X/S e Nintendo Switch.