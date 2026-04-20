Data di uscita dei set di film Elden Ring di Alex Garland
Rimanete per marzo 2028 se volete vedere l'adattamento di FromSoftware di A24 portato sul grande schermo.
Bandai Namco ha annunciato la data di uscita e ha ufficialmente confermato l'inizio della produzione di A24 e del film Elden Ring di Alex Garland. Il film, di cui siamo a conoscenza fin da maggio dello scorso anno, è uno degli adattamenti videoludici più discussi del momento, e ora sappiamo quando uscirà nelle sale.
"L'adattamento live-action del gioco fantasy Elden Ring, scritto e diretto da Alex Garland, sarà girato per IMAX e uscirà il 3 marzo 2028," Bandai Namco conferma tramite il suo sito. Abbiamo anche ricevuto una lista completa del cast, aggiungendo alcuni nuovi nomi alla lista che stavamo già costruendo:
- Kit Connor
- Ben Whishaw
- Cailee Spaeny
- Tom Burke
- Havana Rose Liu
- Sonoya Mizuno
- Jonathan Pryce
- Ruby Cruz
- Nick Offerman
- John Hodgkinson
- Jefferson Hall
- Emma Laird
- Peter Serafinowicz
Non siamo sicuri di chi interpretino queste persone nel film, ma lo scopriremo sicuramente tra ora e il 2028. Bandai conferma anche che la produzione inizierà a partire dalla primavera di quest'anno, cosa che avremmo potuto immaginare considerando che sono state scoperte foto sul set su internet.
Il film Elden Ring debutta il 3 marzo 2028.