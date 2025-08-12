Data Tutto raggiunge il mezzo milione di unità vendute

HQ

L'editore Team17 e sviluppatore Sassy Chap Games ha rivelato che l'eccentrico e strano simulatore di appuntamenti, Date Everything, è diventato mezzo milione di vendite. Il gioco, lanciato quasi due mesi fa, ha venduto oltre 500.000 copie su PC, Switch, PS5 e Xbox.

L'idea di Date Everything è in realtà abbastanza semplice e molto letterale. L'obiettivo è quello di esplorare la tua casa e di parlare e datare i vari oggetti antropomorfi, di cui questo gioco offre ben oltre 100 opzioni. Che si tratti di una lavatrice, di una vasca da bagno, della porta d'ingresso, ci sono così tante opzioni.

Per coloro che devono ancora giocare Date Everything, puoi leggere la nostra recensione del gioco per vedere se dovrebbe essere nella tua lista dei desideri.