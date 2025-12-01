Date del UK MCM Comic Con confermate per il 2026, con eventi previsti a Birmingham e Londra

HQ

L'ultimo MCM Comic Con che si è svolto nel Regno Unito nel 2025 si è svolto nel fine settimana, come MCM Comic Con Birmingham e ha portato ogni tipo di individuo nella seconda città del paese. Ora che siamo a dicembre e stiamo guardando al nuovo anno, quali sono i piani per gli eventi del 2026?

Questo è stato confermato dall'organizzatore ReedPop, che ha condiviso le date esatte dei tre eventi che si svolgeranno. Il primo avverrà a maggio, il secondo ad agosto e l'ultimo a ottobre, con il primo e l'ultimo previsto per Londra e il secondo che tornerà a Birmingham.

Le date del MCM Comic Con nel Regno Unito nel 2026 sono le seguenti:



22 - 24 maggio 2026 presso ExCel London



7-9 agosto 2026 al NEC Birmingham



23 - 25 ottobre 2026 presso ExCel London



Il cambiamento principale qui è che la fiera di Birmingham si sta allontanando dal suo tipico orario di novembre per una nuova data estiva, il che dovrebbe significare che i partecipanti avranno un clima migliore di quello che spesso vediamo nelle Midlands a fine novembre... Altrimenti, secondo le informazioni sulla biglietteria, ora potete procurarvi i biglietti per l'evento di maggio andando qui, mentre gli altri apriranno in una data successiva.