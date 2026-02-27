Date e orari confermati per le ottavi di finale di Champions League a marzo Sono state annunciate le date e gli orari delle partite di Champions League il 10/11 marzo e il 17/18 marzo.

HQ Gli orari delle partite degli ottavi di finale della UEFA Champions League sono stati confermati solo poche ore dopo il sorteggio, avvenuto questa mattina. Se ti stai chiedendo quando potrai guardare duelli come PSG contro Chelsea, Newcastle contro Barcellona, Atlético Madrid contro Tottenham, Bodo/Glimt contro Sporting o, sorprendentemente, Real Madrid contro Manchester City, puoi scriverli sul tuo calendario: Ottavi di finale di Champions League: Prima gara - Martedì 10 marzo:

Galatasaray vs. Liverpool: 18:45 CET, 17:45 GMT



Newcastle vs. Barcellona: 21:00 CET, 20:00 GMT



Atleti vs. Tottenham: 21:00 CET, 20:00 GMT



Atalanta vs. Bayern: 21:00 CET, 20:00 GMT

Prima gara - mercoledì 11 marzo:

Bayer Leverkusen vs. Arsenal: 18:45 CET, 17:45 GMT



PSG vs. Chelsea: 21:00 CET, 20:00 GMT



Bodo/Glimt vs. Sporting: 21:00 CET, 20:00 GMT



Real Madrid vs. Manchester City: 21:00 CET, 20:00 GMT

Ritorno: martedì 17 marzo:

Sporting vs. Bodo/Glimt: 18:45 CET, 17:45 GMT



Chelsea vs. PSG: 21:00 CET, 20:00 GMT



Manchester City vs. Real Madrid: 21:00 CET, 20:00 GMT



Arsenal vs. Leverkusen: 21:00 CET, 20:00 GMT

Ritorno: mercoledì 18 marzo:

Barcellona vs. Newcastle: 18:45 CET, 17:45 GMT



Tottenham vs. Atleti: 21:00 CET, 20:00 GMT



Liverpool vs. Galatasaray: 21:00 CET, 20:00 GMT



Bayern vs. Atalanta: 21:00 CET, 20:00 GMT

Il sorteggio di venerdì sembrava avere un chiaro vincitore, l'Arsenal, che ha quasi il 30% di possibilità di vincere il titolo... Perché i loro rivali, almeno fino alle semifinali, sono -sulla carta- molto più facili delle altre squadre. Se consideriamo le statistiche di Opta, la finale sarà Arsenal contro Bayern. Chi pensi vincerà la Champions League 2026? Lutsenko_Oleksandr / Shutterstock