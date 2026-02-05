Date fissate per QuakeCon 2026, con evento per il 30° anniversario previsto per agosto

HQ

Le date e la location dell'ospite del QuakeCon di quest'anno sono state rivelate. La convention annuale che celebra tutto ciò che riguarda id Software e Bethesda si terrà ad agosto, con questa volta che rappresenta anche una grande celebrazione per il 30° anniversario della celebrazione della iconica serie di videogiochi, che raggiunge il suo terzo decennio.

Prevista per il 6 e il 9 agosto, la fiera si terrà a Grapevine, Texas, lo stesso stato natale del creatore di Quake, id Software. Per quanto riguarda ulteriori informazioni relative allo show, non ci viene detto molto altro, ma in genere i QuakeCons sono eventi più incentrati sui fan e sulla comunità, il che significa che dovresti moderare le aspettative per i principali giochi e simili. Eppure, è il 30° anniversario di Quake e anche il 35° anniversario di id...

Andrai al QuakeCon in estate?