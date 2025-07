Dave Bautista e Samuel L. Jackson collaborano per il festival d'azione violenta post-apocalittica Afterburn

Dave Bautista si è ritagliato un nome come attore d'azione nel corso degli anni, in particolare come Drax the Destroyer nel Marvel Cinematic Universe. Tuttavia, è apparso anche negli ultimi tempi in film a basso budget, come In the Lost Lands, e presto si espanderà ulteriormente.

Quest'anno vedrà l'arrivo di Afterburn, un film d'azione violento e cruento ambientato in un mondo post-apocalittico. Bautista interpreta un personaggio chiamato Jake che sembra essere un fornitore di beni rari e di prima qualità, reliquie del vecchio mondo, il tutto alle dipendenze dell'eccentrico Valentine di Samuel L. Jackson.

Ai fini di questo film, Jake ha il compito di trovare e riportare il dipinto della Gioconda, che lo porta in un folle viaggio insieme all'abile Olga Kurylenko. Sembra che lungo la strada, la coppia si trovi in disaccordo anche con Kristofer Hivju, che probabilmente interpreta un antagonista fondamentale da superare.

Puoi vedere il trailer di Afterburn qui sotto, con la data della premiere ancora da confermare oltre il 2025.