Dave Bautista in cima alla lista dei migliori wrestler diventati attori

Battendo artisti del calibro di Dwayne Johnson, John Cena e Hulk Hogan, Bautista si dimostra un attore flessibile e impegnato.

Molti lottatori provano a recitare. Possono fare un sacco di acrobazie, sanno come rendere realistico un combattimento "finto" e hanno corpi che li vedono destinati a interpretare marines brizzolati ed ex agenti speciali che escono dalla pensione per un ultimo lavoro. Di tutti i wrestler diventati attori, però, chi lo fa meglio?

Beh, se credete a The Hollywood Reporter, la risposta è Dave Bautista. Dopo una forte performance nei panni di Drax nel MCU, Bautista ha dimostrato la sua gamma e le sue capacità in un'ampia varietà di ruoli. Potrebbe non essere un artista generazionale, ma considerando gli altri wrestler che sono andati a Hollywood, sembra molto più avanti.

Dwayne Johnson è arrivato al numero 2 della lista, in gran parte grazie al suo successo finanziario, e John Cena arriva al numero 3 grazie al suo recente impegno nei suoi ruoli e alla volontà di essere il bersaglio dello scherzo.

L'elenco completo è il seguente:


  1. Dave Bautista

  2. Dwayne Johnson

  3. John Cena

  4. Roddy Piper

  5. Adam Copeland alias Edge

  6. Kevin Nash

  7. Hulk Hogan

  8. Paul Wight alias Il grande spettacolo

  9. Jesse Ventura

  10. André il gigante

