Dave Bautista in cima alla lista dei migliori wrestler diventati attori

Molti lottatori provano a recitare. Possono fare un sacco di acrobazie, sanno come rendere realistico un combattimento "finto" e hanno corpi che li vedono destinati a interpretare marines brizzolati ed ex agenti speciali che escono dalla pensione per un ultimo lavoro. Di tutti i wrestler diventati attori, però, chi lo fa meglio?

Beh, se credete a The Hollywood Reporter, la risposta è Dave Bautista. Dopo una forte performance nei panni di Drax nel MCU, Bautista ha dimostrato la sua gamma e le sue capacità in un'ampia varietà di ruoli. Potrebbe non essere un artista generazionale, ma considerando gli altri wrestler che sono andati a Hollywood, sembra molto più avanti.

Dwayne Johnson è arrivato al numero 2 della lista, in gran parte grazie al suo successo finanziario, e John Cena arriva al numero 3 grazie al suo recente impegno nei suoi ruoli e alla volontà di essere il bersaglio dello scherzo.

