Dave Bautista mostra i suoi progressi nell'allenamento sulla strada per diventare Kratos

HQ

Quando Dave Bautista si è allontanato dal ruolo di Drax il Distruttore nell'Universo Cinematografico Marvel, il wrestler diventato attore ha ridotto notevolmente il suo peso, perdendo un sacco di muscoli e diventando una persona molto più snella.

Poiché Bautista ha 57 anni, molti si chiedevano se l'attore sarebbe mai tornato a essere un personaggio muscoloso e se avrebbe cercato di ritrovare la sua forma fisica precedente, cosa che sembrava un po' improbabile fino a quando non è uscita la notizia che Bautista avrebbe preso il posto di Ryan Hurst come protagonista della serie God of War di Prime Video. Considerando che Bautista diventerà Kratos, l'attore deve tornare al suo stato assolutamente muscolato, e ora abbiamo avuto un assaggio di come sta andando la situazione.

Su Instagram, Bautista ci ha mostrato i suoi progressi nell'allenamento, osservando che ora è a tre settimane di un regime che gli restano ancora due mesi, il che significa che probabilmente apparirà molto più grande e muscoloso prima che arrivi il momento di indossare la pittura da guerra di Kratos e mettersi davanti alla telecamera.

"Terza settimana di allenamento con i pesi di nuovo. Ancora 2 mesi per arrivare dove devo essere. Tipo andare in bici! LFG!"

Ci aspettiamo che God of War inizi le riprese questo autunno, probabilmente a novembre, il che sembra suggerire un arrivo tra la fine del 2027 e il 2028. Questo rappresenterà un ritardo rispetto alla tempistica precedente, dato che la serie è stata di fatto riavviata quando Hurst si è infortunato all'inizio della produzione precedente.