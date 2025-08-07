Dave Bautista si unisce al reboot di Highlander

HQ

Sembra che Henry Cavill sia pronto per una seria sfida nel prossimo reboot di Highlander, che, dopo anni di voci, ritardi e purgatorio della produzione, sta finalmente prendendo forma. Cavill è stato confermato da tempo per interpretare Connor MacLeod, ma quest'estate i pezzi stanno davvero iniziando ad andare al loro posto – e che pezzo: Dave Bautista è ora ufficialmente pronto per interpretare il cattivo del film.

Bautista, meglio conosciuto come l'affascinante e letterale Drax in Guardiani della Galassia, è diventato un attore molto rispettato negli ultimi anni. Con ruoli in Dune, Blade Runner 2049 e Knock at the Cabin, ha dimostrato di essere molto più di semplici muscoli. L'attore stesso ha espresso il suo desiderio di prendere le distanze dai ruoli di supereroe per essere preso più sul serio come interprete, e Highlander potrebbe essere lo sbocco perfetto.

Insieme a Cavill e Bautista c'è Russell Crowe, che interpreterà l'immortale mentore Ramirez, mentre la star dell'industria Marisa Abela interpreterà la protagonista femminile. Dietro la macchina da presa c'è nientemeno che Chad Stahelski, il regista della serie di John Wick, un uomo che sa chiaramente come coreografare la violenza cinematografica con stile.

L'originale Highlander del 1986 è un amato classico di culto, ricco di combattimenti con la spada, immortali che saltano nel tempo e un'epica colonna sonora per gentile concessione dei Queen. Quindi sì: questo reboot ha dei grandi stivali rivestiti di pelle da riempire. Resta da vedere se sarà all'altezza dell'eredità, ma la produzione dovrebbe iniziare questo autunno.

Così... sei pronto per un nuovo Highlander?