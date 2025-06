Dave Filoni punta a diventare co-protagonista di Star Wars dopo Kathleen Kennedy

HQ

Sembra che Kathleen Kennedy sia in procinto di andarsene. Dopo aver gestito Lucasfilm per anni, sviluppando i film sequel di Star Wars e i numerosi spettacoli che sono seguiti, a un certo punto cederà le redini, ma rimane la domanda su chi guiderà Lucasfilm in seguito.

L'Hollywood Reporter ha affermato che uno dei preferiti del momento è Dave Filoni.Ahsoka Lo showrunner di Star Wars: The Clone Wars non avrà il regno interamente, a quanto pare, e condividerà le luci della ribalta con il capo della produzione di Lucasfilm Carrie Beck.

Filoni è stato spesso considerato un ragazzo d'oro per Star Wars, ma alcuni temono che possa essere troppo coinvolto nell'universo per attirare un pubblico più ampio. "Non è il ragazzo di Andor, è il ragazzo diAhsoka anni", ha detto un insider della Disney. Con né Beck né Filoni che hanno molta esperienza cinematografica, è probabile che Kennedy rimanga come produttore per garantire che la qualità rimanga alta nei futuri film di Star Wars.