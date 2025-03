Dave Franco e Alison Brie affrontano un orrore soprannaturale in Neon's Together

Neon è diventata una delle migliori società di produzione, una delle poche che sembra concentrarsi sulla qualità piuttosto che sulla quantità, con film passati tra cui il pluripremiato Anora, Longlegs e The Monkey di Osgood Perkins, Presence di Steven Soderbergh e persino Cuckoo guidato da Dan Stevens e Hunter Schafer. Il prossimo film di Neon continuerà il suo tipico tema horror e vedrà la coppia nella vita reale Dave Franco e Alison Brie protagonista.

Si chiama Together, ed è un film che ruota attorno a una coppia che dopo essersi trasferita in campagna si ritrova a vivere un incidente soprannaturale che mette un peso enorme sulla loro relazione e vede persino alterare le loro forme fisiche. È un film inquietante e inquietante con sfumature di body horror ed elementi paranormali, e l'ultimo trailer dimostra sicuramente che non sarà per i deboli di cuore.

Scritto e diretto da Michael Shanks, Together arriverà nei cinema il 1° agosto e potete vedere il primo trailer del film qui sotto.