Dave Franco, O'Shea Jackson Jr. e Mason Thames sono protagonisti di una nuova commedia Idiots

Portare il ragazzo ricco Mason Thames in riabilitazione e assicurarsi che ci arrivi sembra un lavoro abbastanza facile, anche per due piloti per lo più inutili come Dave Franco e O'Shea Jackson Jr. Tuttavia, come la coppia capisce subito, non si tratta di un semplice lavoro di trasporto, e presto si ritrovano in un pericoloso viaggio di droga e pericoli.

Diretta da Macon Blair, Idiots è una nuova commedia in uscita questo agosto. Oltre a Dave Franco, O'Shea Jackson Jr e Mason Thames, vedono anche la partecipazione di Kiernan Shipka, Nicholas Braun e Peter Dinklage. Il film ha debuttato al Sundance Film Festival 2026 e si prevede una distribuzione più ampia il 28 agosto.

Nel trailer qui sotto, diamo uno sguardo al caos che si sta per scatenare in Idiots, con il solito tipo di violenza e caos che ci si aspetterebbe in un'avventura così piena di droga. Dai un'occhiata tu qui sotto: