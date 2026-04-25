Dave Franco, O'Shea Jackson Jr. e Mason Thames sono protagonisti di una nuova commedia Idiots
Due autisti di panni sono incaricati di trasportare un ragazzo ricco in riabilitazione. Come probabilmente puoi immaginare, le cose non vanno secondo i piani.
Portare il ragazzo ricco Mason Thames in riabilitazione e assicurarsi che ci arrivi sembra un lavoro abbastanza facile, anche per due piloti per lo più inutili come Dave Franco e O'Shea Jackson Jr. Tuttavia, come la coppia capisce subito, non si tratta di un semplice lavoro di trasporto, e presto si ritrovano in un pericoloso viaggio di droga e pericoli.
Diretta da Macon Blair, Idiots è una nuova commedia in uscita questo agosto. Oltre a Dave Franco, O'Shea Jackson Jr e Mason Thames, vedono anche la partecipazione di Kiernan Shipka, Nicholas Braun e Peter Dinklage. Il film ha debuttato al Sundance Film Festival 2026 e si prevede una distribuzione più ampia il 28 agosto.
Nel trailer qui sotto, diamo uno sguardo al caos che si sta per scatenare in Idiots, con il solito tipo di violenza e caos che ci si aspetterebbe in un'avventura così piena di droga. Dai un'occhiata tu qui sotto: